Привез детей на соревнование и попал в ТЦК: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали посреди ночи

В Ужгороде сотрудники ТЦК насильно забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

Водитель автобуса, который привез детей из Винницы в Ужгород на соревнования, заночевал в хостеле, куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат. Мужчина пытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова к сведению.

Об этом сообщил журналист Виталий Павловский.

По его словам, у мужчины в военкомате отобрали телефон и не дали связаться с родными и тренерами, чтобы предупредить о ситуации. После военно-врачебной комиссии его сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Журналист говорит, что глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Он обещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей.

Позже Павловский сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Но поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, а ни один из местных водителей не решился туда пойти, спасать детей пришлось девушке Юлиане из Мариуполя, проживающей в Ужгороде.

Напомним, 10 ноября в Сети появилось видео, как во Львове работники военнослужащего силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус.

Во Львовском областном ТЦК и СП заверили, что работники военкомата, которые силой запихали мужчину в бус, будут привлечены к ответственности.

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