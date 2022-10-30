"Привезли, показали направление, сходили в наступление, погибли, после обеда — следующие", - комбриг 93 бригады о тактике оккупантов под Багмутов

Российские оккупанты уже не один день пробуют наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

Сейчас в Донецкой области, в частности, на Авдеевском и Бахмутском направлениях сейчас жарко. Оккупанты предпринимают попытки идти в наступление, а Силы обороны отражают вражеские атаки и иногда даже отбрасывают оккупантов подальше. Среди находящихся сейчас под Бахмутом подразделений ЗСУ — 93-я ОМБр Холодный Яр. Иногда их позиции с врагом – на расстоянии стрелкового оружия.

О тактике оккупантов под Бахмутом "Суспільному" рассказал командир бригады полковник Руслан Шевчук.

По его словам, в отличие от Сумской и Харьковской области, в боях за которые участвовали "холодноярцы", тактика оккупантов изменилась.

"На Сумщине и Харьковщине было больше бронетехники, тактических действий. Здесь основной подход их — не жалеть личный состав. Они их так и называют — одноразовые. Привезли, показали направление, сходили в наступление, погибли, после обеда — следующие. Тупая линейная тактика выжженной" земли. В лоб. До последнего солдата", — рассказывает Руслан Шевчук.

Он добавляет, что в целом российские оккупанты используют стрелковое оружие, бронетехнику, многие артиллерии и авиации, наносят ракетные удары. Правда, иногда, как бы это фантастически не звучало, но идут в наступление просто со стрелковым оружием, а среди "мобилизованными" в большинстве заключенные.

"Если раньше ЧВК "Вагнер" наступала в районе Бахмута, то теперь в районе Соледара тоже значительная доля — бывшие российские заключенные. Они полгода воюют, а им за это все прощается", — говорит комбриг 93-й бригады.

Он добавил, что 93-я бригада ожесточенно борется с оккупантами и, к сожалению, есть потери среди личного состава.

"Каждый день я вижу героические поступки моего личного состава. Говорят, что 93-я бригада — это бетон. Да, это — бетон. Личный состав, младшие командиры, командиры отделений, взводов, рот — им надо памятники ставить. Ребята с 24 февраля не вылезают из окопов, ведут мощные боевые действия.Если есть возможность вести наступление — ведут наступление, если нет — активная оборона. К сожалению, есть потери. К сожалению, у нас гибнут лучшие", — говорит Руслан Шевчук.