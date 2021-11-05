"Привезли тело с малейшими признаками жизни": в Днепре поставили на ноги пациента, которого за границей сочли неизлечимым

Зарубежные медики сказали, что 31-летнего мужчину вылечить невозможно.
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова вылечили пациента, которого за границей посчитали неизлечимым. У 31-летнего мужчины, больного коронавирусом, произошел инсульт.
Об этом рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.
По его словам, в Мечникова скорой из-за границы доставили 31-летнего жителя Запорожской области. Мужчина находился на заработках, заболел коронавирусом, и у него произошел инсульт.
"Потерял сознание за границей, был на заработках. Все, что удалось там сделать — компьютерный томограф, на котором поставили диагноз: инсульт, ковидная пневмония — и отправили в сырой барак. Жене Дарье сказали — вылечить невозможно. Виталия за тысячи километров везли в Мечникова "скорой". Тело, с малейшими признаками жизни, было доставлено в реанимацию больницы", — рассказал Рыженко.
У пациента диагностировали аспергиллез (заболевание органов дыхания животных и людей, вызывающее плесенью гриба Aspergillus niger из рода аспергил — Ред.) с поражением головного мозга и пневмонией.
"После обследования — множественные очаги в головном мозге, диагноз стал явным и страшным.
Летальность при этих проблемах от 90-99%, плюс коронавирус. Второй месяц лечения.
Сегодня встал на ноги", — написал Рыженко.
Он добавил, что это радостное событие пришлось на день рождения заведующей 1-й реанимацией больницы Мечникова Валентины Лесничей, которая занималась сверхсложным пациентом Виталием.
Напомним, что в Днепре медикам удалось спасти беременную больную раком и коронавирусом. Также удалось добыть в борьбе жизнь и для младенца.
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