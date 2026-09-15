Как обжаловать незаконное задержание группой оповещения ТЦК / © ТСН.ua

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Если человек оказался на улице без военно-учетного документа, группа оповещения только по ТЦК без полиции, не имеет никаких полномочий для задержания. Проехать в военкомат в таком случае можно исключительно добровольно. Если же в патруле присутствуют правоохранители и есть признаки того, что может произойти силовое противоправное задержание с грубым нарушением закона, то лучше сообщить о вызове адвоката, настаивать на официальном составлении протокола задержания и ни в коем случае не подписывать повестку.

Такой совет дал военный юрист Зорян Павлив.

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Как действовать при отсутствии военного билета, но при наличии законной отсрочки

Военнообязанные, имеющие оформленную отсрочку или бронь, должны четко озвучить этот факт. Следует отметить, что учетные данные обновлены, военный билет наличествует, человек состоит на учете, и причин для ограничения свободы нет.

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В случае попытки насильно доставить в ТЦК, юрист не советует садиться в полицейский автомобиль без оформленного протокола или ставить подпись на повестке. Все дополнительные пояснения и бумаги следует предоставлять исключительно по приезду адвоката, если таковой есть.

Действия граждан, еще не оформивших бронь

Следует сразу проинформировать патруль о наличии законных оснований для освобождения от призыва. Если же остановка произошла в другом районе или городе, необходимо акцентировать внимание на том, что все вопросы военного учета будут решаться исключительно по зарегистрированному месту жительства.

Правовая защита во время принудительной доставки в ТЦК

Любые попытки принудительного задержания без предоставления возможности позвонить адвокату являются прямым нарушением законодательства. В таких ситуациях следует заявлять, что все необходимые документы сейчас находятся у правозащитника.

Военный адвокат имеет право лично выехать в помещение ТЦК для проверки законности действий силовиков.

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Мобилизация в Украине 2026 — последние новости и правила

Напомним, наличие отметки о необходимости в базовой военной подготовке в приложении «Резерв+» не запрещает 18-летним юношам выезжать за границу. Но и здесь есть нюансы. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Ранее мы писали о том, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы. Во время мобилизации в Украине глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что они, немецкие власти, готовы помочь Украине идентифицировать находящихся сейчас в Германии украинских мужчин. По словам главы МИД Германии, собрать данные об украинцах призывного возраста могут помочь сведения, например, из баз о выплатах социальной помощи, с баз, где содержится информация о видах жительства украинцев.

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