Прививали российской вакциной: на оккупированном Донбассе произошла вспышка коронавируса

Омбудсмен призвала граждан Украины с оккупированных территорий прививаться.

На временно оккупированном Донбассе произошла вспышка коронавируса, в местных больницах почти все места для больных уже заняты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев. Большинство госпитализированных пациентов не были привиты от COVID-19", — сообщила омбудсмен .

Людмила Денисова отметила, что оккупанты для прививки населения использовали только российскую вакцину, одобрение которой ВОЗ приостановила. Также омбудсмен призвала международные правозащитные организации способствовать максимальной обеспечении местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", — написала Денисова.

Напомним, в Украине в 2022 году, вероятно, может быть ревакцинация против коронавируса. Сейчас к этому готовятся все страны, а в некоторых уже начали колоть третью дозу.

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