Прививаться могут все желающие: в одном из украинских городов можно свободно получить вакцину Pfizer

Прививаться могут все желающие: в одном из украинских городов можно свободно получить вакцину Pfizer

Желающих получить вакцину CoronaVac в Чернигове существенно уменьшилось.

В субботу, 10 июля, Чернигов стал первым городом в Украине, где все желающие (даже из других населенных пунктов) могут привиться против COVID-19 вакциной Pfizer.

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"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, где проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 — также вакциной Pfizer в ЦУМе Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться в Деснянский районный совет вакциной CoronaVac. С этой статистики мы видим, что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer", — сообщил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

В минувшие выходные в Чернигове сделали прививки CoronaVac около 400 человек.

"Уже завтра работа продолжится с новыми силами", — отметил Кухар.

Владислав Кухар / Facebook

Отметим, что вакциной Pfizer в Украине прививают пока только определенные категории граждан — медиков, правоохранителей, педагогов, а также эту же вакцину применяют для прививки выездными бригадами на предприятиях.

Раньше в Минздраве обещали, что в конце июля Pfizer может появиться в свободном доступе в большинстве центров массовой вакцинации.

Всего с начала кампании по вакцинации было сделано 3 млн 420 тыс. 668 прививок. Первую дозу получили 2 млн 277 тыс. 226 украинцев, а полностью вакцинированы — 1 млн 143 тыс. 442 человека.

Какими вакцинами сделали прививки украинцы (с начала кампании по вакцинации):

AstraZeneca (Covishield, SKBio) — 1,3 млн.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 1,1 млн.

CoronaVac/Sinovac Biotech — 1 млн.

Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины

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