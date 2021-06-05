Прививка после коронавируса: врач рассказал, нужно ли ее делать тем, кто уже переболел

Врач уверен, что вакцинировать переболевших принудительно — значит, вмешиваться в иммунитет.
Уже осенью медики прогнозируют в Украине очередную волну коронавируса. Сейчас граждане пока понемногу прививаются в том числе и прививаются те, кто уже переболел COVID-19.
О том, стоит ли делать прививку тем людям, кто уже имеет антитела, рассказал "Фактам" врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.
"Считаю, человека, у которого регистрируются любые титры антител, прививать нецелесообразно. Исследования показали, что для тех, кто переболел, повторная встреча с больным человеком не опасна: быстро активируются защитные клетки иммунной системы — и результаты анализов показывают рост уровня антител. Вакцинировать переболевших принудительно — значит, вмешиваться в иммунитет. Такое многократное вмешательство создает риск сорвать и разбалансировать иммунитет", — рассказал Дубровский.
Он отметил, что в течение года Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины провел исследования, которые доказали, что более 90% тех, кто переболел в течение года, имеют специфические антитела к COVID-19.
Напомним, что в Украине есть риск появления своего штамма COVID-19, но это произойдет только при определенных условиях. Необходимо тщательно следить за образцами вируса в стране.