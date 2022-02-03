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Прививка против COVID-19: что делать, если вам отказали в вакцинации

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Прививка против COVID-19: что делать, если вам отказали в вакцинации

Associated Press

По словам Кузина, большинство вопросов можно решить.

Главный санитарный врач Игорь Кузин разъяснил, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.

Об этом он написал на странице Facebook.

ОТСУТСТВИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Если в пункте прививки или в центре вакцинации вам говорят, что без подписанной декларации с семейным врачом не могут сделать прививку, то это не соответствует действительности. Декларация не является обязательной для получения вакцины против COVID-19.

И хотя с ней процесс внесения данных в электронную систему здравоохранения будет быстрее, однако и без нее это возможно. Достаточно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДОЗА ВВЕДЕНА В ДРУГОМ ЗАВЕДЕНИИ

Если же прививки отказываются делать из-за того, что предварительная доза была введена в другом заведении, то это тоже не соответствует действительности. Ведь получить вакцину можно в любом пункте вакцинации против COVID-19, независимо от того, где вы делали предварительную прививку. Найти актуальный перечень пунктов прививки и центров массовой вакцинации и выбрать ближайший можно по ссылке vaccination.covid19.gov.ua/list

ОТСУТСТВИЕ КОНКРЕТНОЙ ВАКЦИНЫ

В то же время, если в вакцинации отказывают из-за отсутствия конкретной вакцины, то эту проблему можно решить.

В первую очередь, нужно знать, что отсутствие определенной вакцины не может быть причиной отказать в прививке, поскольку в настоящее время в Украине уже утверждены безопасные схемы комбинирования вакцин против COVID-19.

То есть можно использовать разные типы вакцин для первой, второй и последующих доз.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ ФЛАКОН

Если причину отказа вам объяснили в необходимости открывать новый флакон, то вариантов решения этой проблемы есть несколько:

  • Вы можете вакцинироваться вакциной СoronaVac от Sinovac Biotech, содержащей 1 дозу во флаконе.
  • Вы можете оставить свои данные, чтобы вас внесли в списки желающих вакцинироваться конкретной вакциной. Когда наберется достаточное количество людей, вас пригласят на вакцинацию.
  • Чтобы не ждать, вы можете вакцинироваться любой другой доступной вакциной против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Правительство одобрило Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Ключевым приоритетом на текущий год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.

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