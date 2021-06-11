Прививка выходного дня: 12-13 июня в Украине заработают более полсотни центров массовой вакцинации

Центры откроются не только в областных центрах, но и в небольших городах.
В субботу и воскресенье, 12-13 июня, в Украине будут работать уже более полсотни центров массовой вакцинации. Еще неделю назад их работало только 15.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Прививать будут вакциной CoronaVac людей, которые записались в лист ожидания с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Мобильные бригады будут работать на стадионах, в торговых центрах, медучреждениях и других местах, которые для этого выделяет местная власть. Потому что открытие таких центров — именно ее инициатива, говорят в ведомстве.
Поэтому, если желающие привиться есть — советуют обращаться в региональные департаментов Минздрава и уверяют, что вакцины и бригад, прошедших тренинг для работы с ней, хватит на всех. Пока вакцинировать будут в 14 регионах и Киеве. Проверить, есть ли такой центр в вашем городе, можно на сайте Минздрава.
В субботу и воскресенье центры будут работать:
- в Днепропетровской области — 13 центров (12 в Днепре и один в Кривом Роге)
- во Львовской области — 8 центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области — 7 центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
- в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;
- в Херсонской области — 3 центров в Херсоне;
- в Киевской области — 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
- в Черновицкой области — 2 центров в Черновцах;
- в Хмельницкой области — 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
- в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;
- в Ровенской области — 1 центр в Киеве;
- в Винницкой области — 1 центр в Виннице;
- в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницкому;
- в Житомирской области — 1 центр в Житомире;
- в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;
- в Харьковской области — 1 центр в Харькове;
- в Киеве — 1 центр.