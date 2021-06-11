Прививка выходного дня: 12-13 июня в Украине заработают более полсотни центров массовой вакцинации

Центры откроются не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В субботу и воскресенье, 12-13 июня, в Украине будут работать уже более полсотни центров массовой вакцинации. Еще неделю назад их работало только 15.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Прививать будут вакциной CoronaVac людей, которые записались в лист ожидания с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Мобильные бригады будут работать на стадионах, в торговых центрах, медучреждениях и других местах, которые для этого выделяет местная власть. Потому что открытие таких центров — именно ее инициатива, говорят в ведомстве.

Поэтому, если желающие привиться есть — советуют обращаться в региональные департаментов Минздрава и уверяют, что вакцины и бригад, прошедших тренинг для работы с ней, хватит на всех. Пока вакцинировать будут в 14 регионах и Киеве. Проверить, есть ли такой центр в вашем городе, можно на сайте Минздрава.

В субботу и воскресенье центры будут работать:

в Днепропетровской области — 13 центров (12 в Днепре и один в Кривом Роге)

во Львовской области — 8 центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — 7 центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;

в Херсонской области — 3 центров в Херсоне;

в Киевской области — 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;

в Черновицкой области — 2 центров в Черновцах;

в Хмельницкой области — 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;

в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области — 1 центр в Киеве;

в Винницкой области — 1 центр в Виннице;

в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницкому;

в Житомирской области — 1 центр в Житомире;

в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;

в Харьковской области — 1 центр в Харькове;

в Киеве — 1 центр.

Новости Украины: в эти выходные будут работать более полсотни центров массовой вакцинации

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