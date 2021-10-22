Прививки против COVID-19: можно ли вакцинироваться человеку после инсульта и каким препаратом

Врач рассказал, что людям с хроническими заболеваниями можно и нужно вакцинироваться.

Украинцев призывают делать прививки против коронавируса. Впрочем, некоторые люди, которые имеют проблемы с сердцем и давлением, или те, которые перенесли инсульт, опасаются, что вакцинация может негативно повлиять на их здоровье.

Какую вакцину лучше использовать тем, кто перенес инсульт и можно ли вообще вакцинироваться от COVID-19 такому человеку, рассказал врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль в интервью ТСН.ua.

"Первоначальный вирус (альфа) больше поражал людей старшего возраста. Он в основном был престарелых — для людей с хроническими заболеваниями. Он опасен. Дельта-вирус еще более опасен в первую очередь для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми заболеваниями. Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать такое же расстояние — риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий", — объясняет Борис Брыль.

Он замечает, что людям после инсульта и тем, которые имеют проблемы с давлением или сердечно-сосудистые заболевания можно и нужно вакцинироваться.

"Какой вакциной можно прививаться? Любой, которая есть сегодня. Вам или жить на даче и ни с кем не встречаться, тогда 100% не заразитесь, или делать вакцинацию. Вирус — не чайка и не перелетная птица, у него нет крыльев. Он передается через контакт, воздушно-капельный или аэрозольный. Обязательно нужно вакцинироваться сегодня и тем, что есть. Не надо ждать "через неделю", потому что той недели у вас может и не быть. Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас и каким ремнем? А тем, что есть", — ответил Борис Брыль.

Он добавил, что все вакцины, которые сейчас существуют, прошли испытания и доказали свою безопасность и эффективность. По его словам, вакцинироваться нельзя только людям с аллергией на препараты в составе вакцины и при острой фазе любого заболевания.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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