Привлечение мигрантов для восстановления Украины – демограф рассказал об угрозах

В Украине размышляют над активным привлечением мигрантов из-за дефицита рабочей силы в условиях войны. Ведь часть мужчин и женщин трудоспособного возраста проходят службу в разных родах войск. Кроме того, большая часть населения уехала за границу. Впрочем, реальная ситуация будет ясна только после завершения боевых действий, когда будет четкий план экономического восстановления государства.

Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал заместитель директора Института демографии Александр Гладун.

"Если не будет хватать рабочей силы, сейчас ведутся разговоры активного привлечения мигрантов. Даже есть расчеты Министерства экономики, что нам нужно 4-5 миллионов мигрантов. Впрочем, эти расчеты проведены под старую структуру экономики, какой будет новая – никто не знает", — прокомментировал он.

По его словам, это очень большое количество людей, которых нужно кроме работы обеспечить жильем. Если и привлекать мигрантов для работы, то это будут люди преимущественно из стран Азии и Африки – тех, где уровень жизни и оплата труда ниже, чем в Украине.

"Представим привлечение 4-5 миллионов мигрантов. Не думаю, что это будет одномоментно, но эти люди могут составлять от 12% до 17% населения Украины. И как это повлияет на социальную, этническую, религиозную, в конце концов, культурную структуру населения? В основном негативно повлияет", – подчеркивает Гладун.

Он советует осторожно подходить к этому вопросу и приводит примеры европейских государств относительно политики мультикультурализма и привлечения мигрантов, которые не оправдали себя и привели к определенным обострениям в обществе.

"Поэтому это очень сложная проблема. Как один из вариантов, я бы рассматривал это как вахтовый метод. Привлекать людей на временную работу – они приехали, поработали и вернулись в свои страны", – объяснил заместитель директора Института демографии.

Напомним, демографы оценили, сколько людей останется в Украине через 15 лет после войны.

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