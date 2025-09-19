Привлечение в армию людей 60+: военный сообщил важные нюансы

Человек 60+ может занимать, например, тыловые должности / © ТСН.ua

При надлежащей физической форме и профессиональном опыте военнослужащие в возрасте 60+ могут эффективно выполнять задачи в тылу или на технических должностях.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал главный сержант батальона 35-й ОМБр им. Княжей Острожских Виталий Иванчик.

«По возрасту 60+, если человек физически здоров и видит, что способен работать — почему бы и нет? Такой человек может занимать разные должности, возможно, не боевые, а тыловые. К примеру, быть хорошим механиком, имея опыт работы в гражданской жизни. Я думаю, это очень правильно. Так же — инженеры, которые могут производить различные взрывные устройства. Если человек был инженером, он может работать по специальности. Или, например, если кто-то хорошо разбирается в радиоэлектронике — считаю, такие специалисты очень нужны», — отметил Иванчик.

По мнению главного сержанта батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени князей Острожских, среди пехотинцев люди старше 60 лет, скорее всего, будут единичными случаями — лишь единицы в таком возрасте имеют достаточную физическую подготовку для прохождения службы.

«Поскольку, по-моему, любая силовая структура нуждается в физически развитых людях», — добавил Иванчик.

Напомним, с 17 сентября граждане Украины старше 60 лет получили возможность вступить в ряды ВСУ на контрактной основе.