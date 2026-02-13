ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
196
Время на прочтение
1 мин

Привлекался ли Ермак к апелляции Гераскевича на решение МОК: адвокат спортсмена ответил

Апелляцию украинского олимпийца в Спортивный арбитражный суд (CAS) представлял только Евгений Пронин и его команда.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не привлекался в качестве адвоката к обжалованию решения МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026.

Об этом сообщил спортивный юрист Евгений Пронин в комментарии Tribuna.com.

По его словам, апелляцию Гераскевича в Спортивный арбитражный суд (CAS) представлял только сам Пронин и его команда.

«Возможно, имеется в виду, что он [Андрей Ермак] хочет пойти в большой процесс в CAS, когда он в будущем будет, но в этом процессе только я адвокат», — подчеркнул он.

Ранее основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем сообщил, что к процессу, который своей апелляцией начал Евгений Пронин, присоединился также «новоиспеченный адвокат», который недавно восстановил свое свидетельство — Андрей Ермак.

В пятницу, 13 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Владислава Гераскевича на его дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти», на котором изображены более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

После этого Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дата публикации
Количество просмотров
196
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie