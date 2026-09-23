Привлекли даже криминал: как «Медвежатник» помогал подбросить наркотики экс-комбату Ширшину

Подбросили наркотики комбату «Магуры»: ГБР объявило подозрение криминальному «медвежатнику»

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела, причастному к подбрасыванию наркотиков бывшему командиру батальона 47-й бригады Магура Александру Ширшину.

Об этом передают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

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По словам правоохранителей, автомобиль военного открыл мужчина, известный в криминальных кругах как «Медвежатник». Таким образом, он обеспечил другим трем подозреваемым военнослужащим доступ в салон автомобиля, где те спрятали наркотики и психотропные вещества.

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«Это было частью заранее спланированной попытки дискредитировать экскомбата и добиться его привлечения к уголовной ответственности с искусственно созданными доказательствами. Участники схемы не только подбросили запрещенные вещества, но и сами сообщили о них стражам порядка, после чего передавали им маршрут передвижения военного», — отметили в ГБР.

Кроме того, три фигуранта незаконно следили за экс-командиром и собирали о нем конфиденциальную информацию.

Когда военный сел в машину и двинулся по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать маршрут правоохранителям. В Харькове машину командира остановили сотрудники полиции, которые во время осмотра обнаружили заранее подброшенные вещества.

Разоблаченному участнику сообщено о подозрении в пособничестве незаконного проникновения в другое владение лица (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Скандал с наркотиками в авто.

Напомним, 29 августа экс-комбат 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин заявил, что во время проверки полиции в Харькове в его авто якобы нашли пакет с наркотиками и весами. Офицер утверждал, что наркотики подбросили.

На резонансную ситуацию отреагировало высшее руководство Национальной полиции. Там заверили, что никаких поспешных выводов правоохранители не будут делать.

В комментарии изданию Бабель Ширшин связал инцидент со своей критикой штурмовых полков. Среди них он считает причастным к ситуации командира 225 отдельного штурмового полка Олега Ширяева.

В 16-м армейском корпусе встали на защиту Ширшина.

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Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что по делу о подброшенных экскомбатах 47-й ОМБр «Магура» Александре Ширшине наркотики объявили три подозрения.

Чем известен Александр Ширшин

Напомним, что в апреле этого года Александр Ширшин рассказал о критических просчетах командования во время боев на Курщине.

В мае 2025 года комбат 47-й ОМБр Магура Ширшин подал рапорт на увольнение и пожаловался на «дебильные задачи» командования на Курском направлении. Тогдашний главком ВСУ Сырский обвинил комбата Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

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