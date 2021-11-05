Привязал к дереву и оставил: в Харькове владелец пса избил зоозащитника, пытавшегося освободить собаку

Избитый активист написал заявление в полицию.

В Харькове владелец собаки избил зоозащитника, приехавшего спасать пса, которого оставили привязанным в кустах. Мужчина внезапно появился и набросился на активиста с кулаками, когда тот пытался освободить животное из цепи.

Об этом сообщают в Animal Rescue Kharkiv

Вчера, 4 ноября, в харьковских телеграмм-каналах разошелся пост о том, что в кустах у станции метро "Тракторный завод" обнаружили собаку породы алабай, привязанную в кустах. По словам очевидцев, владельца рядом не было, а животное так просидело длительное время.

Публикация о брошенной собаке набрала огласку, и на нее отреагировали зоозащитники организации Animal Rescue Kharkiv и приехали спасти алабая.

"Нам на "горячую" линию поступил вызов, что у круга автобусов привязана собака, алабай, длительное время. За этот период хозяин так и не явился. По словам звонивших, собака бросалась на прохожих. Приехав на место, спасатель начал разбираться в ситуации. Попробовал снять собаку с привязи с помощью петли, после чего на месте появился мужчина, начал неадекватно вести себя, отобрал собаку и нанес спасателю побои", — говорится в сообщении.

По словам активистов, нападающим оказался якобы владелец собаки. Он забрал животное и скрылся. Активисты написали заявление в полицию об избиении.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области парень спас водителя маршрутки, которому стало плохо за рулем и предотвратил аварию.

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