Привязал к трактору и тянул по дороге: в Хмельницкой области вор издевался над украденной коровой (фото)

Следы на дороге свидетельствуют о том, что какое-то время животное просто тащили по земле.

В Хмельницкой области злоумышленники украли корову, привязали ее к трактору и пытались скрыться. Когда обессиленное животное упало на земле, некоторое расстояние его еще тянули по земле.

Об этом сообщает местное издание vsim.ua.

Местный житель Ярослав ехл на работу. Недалеко от дороги мужчина заметил корову, которая лежала обессиленной. Мужчина сначала подумал, что животное отбилось от пастбища и ему стало плохо. Стал искать владельцев. Звонил по телефону в ближайшие села, однако хозяев найти не удавалось.

"Нашел коровку, когда ехал на работу через полевую дорогу. Проезжал и заметил, что она лежит у поля. Остановился. Я думал, может, она с пастбища пришла. Может, приболела и ей плохо. Хотел согнать, а она не поднималась. Тогда понял, что она сама не поднимется и не уйдет. Стал звонить в ближайшие села, чтобы найти владельцев. Спрашивал, не ищет ли кто корову. Тогда сфотографировал животное и опубликовал фото в местных пабликах в Facebook. Так и нашлись владельцы", — говорит Ярослав.

Как оказалось, неизвестные хотели украсть из разных хозяйств четырех коров. Их привязали к трактору. Три коровы якобы отвязались и сбежалт. Одна осталась – именно та, которую нашли обессиленной на обочине.

Следы на дороге свидетельствуют о том, что какое-то время животное просто тащили землей. Позже оказалось, что корова беременна. К счастью, животное удалось спасти. Ее осмотрели ветеринары.

Впоследствии в поле обнаружили и сломавшийся трактор. А в его кабине обнаружили три ноутбука с зарядными устройствами к ним. Селяне предполагают, что их могли угнать из местной школы.

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