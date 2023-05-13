Привязал на цепь: в Винницкой области мужчина силой удерживал человека

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Винницкой области 61-летний мужчина заковал в наручники и привязал на цепь 52-летнего мужчину.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Правоохранители получили сообщение, что вблизи села Браилов Жмеринского района по обочине идет мужчина — в цепях. Полицейские выяснили: заковал 52-летнего мужчину 61-летний житель Гнивани и на собственном грузовом микроавтобусе перевез его на территорию своего сельскохозяйственного предприятия.

В подсобном помещении фермы злоумышленник забросил 14-килограммовую цепь через балку в потолке и привязал им закованного мужчину: оба конца цепи зафиксировал на теле навесным замком. В таком состоянии владелец фермы оставил человека на ночь.

Мужчине удалось сбежать. Тогда его и увидели прохожие. Наручники и прикрепленную цепь снять не мог. С этим помогли спасатели.

Злоумышленника полицейские задержали. У него изъяли мобильные телефоны, а также металлическую цепь и наручники.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина застрелил пришедшего к нему в гости соседа из охотничьего оружия, а тело спрятал на балконе.

Читайте также: