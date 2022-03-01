Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Привязали к столбу: в Чугуеве продемонстрировали первого официально пойманного мародера (фото)

Привязали к столбу: в Чугуеве продемонстрировали первого официально пойманного мародера (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Привязали к столбу: в Чугуеве продемонстрировали первого официально пойманного мародера (фото)

facebook.com/Руслан Овчаренко

Его примотали клейкой лентой к столбу.

В Чугуеве впервые за время военных действий впервые задержали мародера.

Об этом в Facebook написал депутат Чугуевского горсовета Руслан Овчаренко.

"Знакомьтесь. Первый официально пойман чугуевский мародер! Спасибо полицейским, которые спешили на свои обязанности и работали эффективно! Все негодяи будут жестко наказаны! Продолжение следует", — говорится в сообщении.

На фото видно, что вероятного мародера примотали к столбу клейкой лентой, его поставили на колени и немного обнажили.

Добавим, что раньше в Николаеве и Мариуполе задержали мародеров.

Напомним, российские войска, сумевшие прорваться на территорию Херсонской области, занимаются мародерством.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация