Привязали к столбу: в Чугуеве продемонстрировали первого официально пойманного мародера (фото)

Его примотали клейкой лентой к столбу.

В Чугуеве впервые за время военных действий впервые задержали мародера.

Об этом в Facebook написал депутат Чугуевского горсовета Руслан Овчаренко.

"Знакомьтесь. Первый официально пойман чугуевский мародер! Спасибо полицейским, которые спешили на свои обязанности и работали эффективно! Все негодяи будут жестко наказаны! Продолжение следует", — говорится в сообщении.

На фото видно, что вероятного мародера примотали к столбу клейкой лентой, его поставили на колени и немного обнажили.

Добавим, что раньше в Николаеве и Мариуполе задержали мародеров.

Напомним, российские войска, сумевшие прорваться на территорию Херсонской области, занимаются мародерством.