Привязывают свечу и выжигают органы: на кладбище на Волыни неизвестные пытают и убивают животных

Привязывают свечу и выжигают органы: на кладбище на Волыни неизвестные пытают и убивают животных

На кладбище в Нововолынске местные жители стали замечать странные оккультные вещи.

На кладбище в Нововолынске Волынской области неизвестные пытают и убивают животных. Местные жители бьют тревогу.

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Об этом сообщает БУГ.

С начала сентября на кладбище в Нововолынске местные жители стали замечать странные оккультные вещи. Неизвестные раскладывают свечи, рисуют какие-то знаки на асфальте, на тропинках кладут кости, разрушают памятники и прибивают гвоздем к ним мышей. А недавно убили домашнюю собаку Лорда, который жил в домохозяйстве рядом с кладбищем.

Валентина, хозяйка Лорда тем, что произошло в шоке, и рассказывает подробности зверского инцидента.

"Это произошло ночью. Эти нелюди ворвались во двор, взяли тряпку на пороге, задушили моего Лорда. Кроме этого у собаки к животу была привязана свеча и выжженные органы", - рассказала женщина.

Собака проживала на этой территории около семи лет. Пса хорошо знали соседи и жители района.

13 октября рядом с кладбищем нашли убитого кота. Его задушили обмотанной вокруг шеи лентой, и нашли с разрезанным животом и с выжженными органами.

В двух случаях было вызвано патрульную полицию и составлены материалы. Люди говорят, что действия "сатанистов" переходят границы и опасаются, что вместо животных завтра может быть человек и требуют от власти привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что в городе Здолбунов Ровенской области мужчина расстрелял из пневматической винтовки двух щенков, один из которых впоследствии скончался.

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