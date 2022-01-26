Приятного аппетита: в Луцке мужчина снял штаны и показывал свои прелести посетителям кафе (видео)

Приятного аппетита: в Луцке мужчина снял штаны и показывал свои прелести посетителям кафе (видео)

Посетители вызвали полицию.

В Луцке мужчина показывал гениталии посетителям бара. Те такой поступок не оценили и вызвали полицию.

Об этом сообщает "Конкурент".

Инцидент произошел в Луцке вчера, 25 января, в "Баре 11" на проспекте Воли. Видео было опубликовано в телеграмм-канале ВСН.

На кадрах видно, как мужчина подошел к окну заведения, снял штаны и сквозь стекло показал посетителям кафе то, чем наделила его природа. Присутствующим не очень понравилось увиденное, и они вызвали на место полицию и написали заявление.

Напомним, что Ровенской области осудили мужчину, который на сайте знакомств регулярно публиковал интимные фото. Его обвинили в распространении порнографии.

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