Прижал дверью и бил по голове молотком: под Ровно за убийство собаки будут судить мужчину

Прижал дверью и бил по голове молотком: под Ровно за убийство собаки будут судить мужчину

Мужчина в содеянном сознался.

В Ровенской области будут судить мужчину, который жестоко убил соседскую собаку. Он отомстил за разорванную курицу, стоимость которой не захотели возмещать хозяева пса.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Инцидент произошел 24 мая в селе Великое Поле Ровенского района. Курица 40-летнего местного жителя находилась на улице за пределами хозяйства. На нее набросился соседский пес и задушил.

Мужчина решил поквитаться за это и зашел во двор 58-летнего односельчанина. Там нашел молоток, потом пошел в подсобное помещение, где находилась собака, прижала ее дверью и молотком нанес несколько ударов по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, оставил двор.

Это увидел односельчанин и сообщил в полицию.

"По факту жестокого обращения с животными сведения были внесены по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства 40-летнему жителю села Большое Поле сообщили о подозрении. Согласно акту ветеринаров по результатам вскрытия злоумышленник нанес собаке телесные повреждения головы, в частности разбил череп и повредил мозг, приведшие к его гибели", — отметили в полиции.

Подозреваемый в содеянном сознался.

Следователи полиции передали дело в суд. За содеянное мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысяч гривен или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что недалеко от Львова, возле села Малехив человек жестоко убил и расчленил собаку. Свой поступок 34-летний селянин объяснить не смог.

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