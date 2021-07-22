Прижимал к стене и пытался раздеть: на Волыни задержали мужчину, который приставал к женщинам

Прижимал к стене и пытался раздеть: на Волыни задержали мужчину, который приставал к женщинам

22-летний житель Ковеля приставал к женщинам средь бела дня.

В Ковеле Волынской области задержали 22-летнего молодого человека, который средь бела дня приставал к женщинам. Уже известно о четырех таких фактах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Вчера в полицию обратилась 22-летняя ковельчанка. Женщина сообщила, что на улице к ней начал приставать неизвестный: он прижал ее и хотел раздеть. К счастью, потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника и немедленно сообщила о происшествии правоохранителей", — говорится в сообщении .

Полицейские уже за считанные часы установили личность злоумышленника и автомобиль, которым котором он передвигался. Им оказался 22-летний местный житель.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Во время следственных действий правоохранители также выяснили, что мужчина причастен к совершению еще не менее трех аналогичных случаев. С соответствующими заявлениями в полицию обратились пострадавшие — жительницы Ковеля.

Сейчас продолжаются следственные действия, злоумышленник допрашивают. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

Напомним, на Волыни мужчина развращал малолетних девочек, он показывал им свой половой орган и заставлял их сниматься в порно.

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