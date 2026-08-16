Признак отчаяния? : Independent о причинах усиления воздушных атак РФ

The Independent: РФ изменила тактику атак для истощения ПВО Украины

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Российские ракетные атаки на украинских мирных жителей не являются чем-то новым. Но они становятся все чаще и угрожают почти впервые склонить войну в пользу России. Цель состоит в том, чтобы наконец сломить чрезвычайную стойкость и дух украинского народа.

Об этом пишет The Independent.

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К сожалению, последние атаки на Киев подтверждают, что этот терроризм против украинского народа только усугубляется.

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Россияне, иногда демонстрировавшие поразительную военную некомпетентность, усовершенствовали свою воздушную тактику. Теперь они используют рои беспилотников, чтобы истощить украинские системы обороны, прежде чем запускать ракеты. В результате сбивают относительно мало ракет, а убийства мирного населения продолжаются.

Такие действия в издании называют «признаком отчаяния России». Украинские силы сдерживают продвижение окупантов благодаря преимуществу в воздушных и наземных дронах, а ежемесячные потери РФ оцениваются примерно в 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

В то же время удачные украинские удары по российским НПЗ, железной дороге, складским хабам и объектам в оккупированном Крыму «принесли войну домой» для жителей РФ, разрушая чувство безопасности в крупнейших российских городах.

Колебания Вашингтона и дефицит ракет к Patriot

Редакция The Independent критикует позицию администрации Дональда Трампа, которая затягивает предоставление Украине лицензии на самостоятельное производство ракет к системам Patriot. Ситуация осложняется тем, что США и их союзники в Персидском заливе исчерпали значительную часть собственных запасов Patriot во время конфликта с Ираном.

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Учитывая неопределенность в США и масштабную военную помощь России со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, издание призывает европейские государства взять на себя ключевую роль в поддержке Киева.

«Однако остается опасность, что Россия победит, и ей разрешат навязать раздел Украины и заблокировать ее вступление в НАТО или ЕС. Сейчас, как никогда раньше, Европа нуждается в Украине почти так же сильно, как Украина зависит от Европы, и другие конфликты не могут умалять и отвлекать от этого важного факта геополитической жизни. Европа не может позволить себе проиграть», — подытожили в Independent.

Ранее в The Telegraph рассказали, как война Трампа пробила дыру в обороне Запада.

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