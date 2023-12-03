Признаки геноцида: Верещук ошеломила вероятным количеством похищенных Россией детей

Настоящее количество похищенных Россией украинских детей может составить сотни тысяч.

Это подтвердила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Голосу Америки.

При этом она напомнила, что официально известно о примерно 20 тысячах незаконно депортированных с территории Украины детей, почти четвертая часть из них — сироты.

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"Я могу оперировать официальными данными. 20 тысяч — это дети, о которых мы знаем: где они, что с ними, и мы пытаемся их вернуть. Из них почти 4,5 тысячи сирот. Это очень важно, ведь когда ребенок имеет родителей — за ним может приехать либо отец, либо мама, либо прямые родственники. А дети-сироты — на попечении государства, и государство на 100% отвечает за их безопасность", — сказала Ирина Верещук.

Вице-премьер добавила, что принудительная депортация детей из Украины и изменение их идентичности имеют признаки геноцида. Она подчеркнула, что все, кто причастен к этому, должны быть привлечены к ответственности по международному праву.

Ранее уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова отчиталась, что оккупанты вывезли в страну-агрессор более 700 тыс. украинских детей с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина за незаконный вывоз в страну-агрессор украинских детей.

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