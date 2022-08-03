Как правильно выбрать спелый арбуз

Выбирать арбуз – это то же, что покупать кота в мешке, пока не разрежешь, не узнаешь, какой у него вкус. Чтобы снизить риск купить незрелый арбуз, нужно обращать внимание на следующие признаки.

Как выглядит спелый арбуз?

Качественный плод снаружи должен выглядеть свежим, целым, чистым. В процессе созревания корочка становится более матовой. Если арбуз относится к полосатому сорту, по мере созревания его полосы становятся все более яркими и четкими, что также может быть признаком спелости. О спелости арбуза свидетельствует и земляное пятно – место, где арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, там не производится хлорофилл, красящий растения в зеленый цвет. Пятно должно быть ярко-желтого цвета. Если она яркая – получается арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.

Размер арбуза

Арбуз нужно выбирать не самый большой и не самый мелкий, лучше всего килограммов на 5-7. Большие арбузы могут иметь больше нитратов по сравнению с маленькими. Арбузы одинаковой степени зрелости должны не сильно отличаться размерами.

Звук арбуза

Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не звонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, слишком звонкий – не созрел.

Хвостик арбуза

Каким должен быть хвостик? Высохший арбузный хвостик – не стопроцентный признак вкусного арбуза – он может быть высохшим, признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но надо учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, даже если арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3-4 дня. А вот мокрый зеленый хвост – гарантия незрелого плода.

Хвостик прорастает из так называемой «пуговицы». Края этой пуговицы должны быть сухими.

«Мальчик» или «девочка»

Арбузов делят на «мальчиков» и «девочек» и последних считают более вкусными, потому что они слаще и имеют меньше косточек. Как отличить "мальчиков" от "девочек". Следующим образом – у «мальчиков» низ выпуклый, а кружочек на нем маленький, у «девочек» – низ более плоский, а кружочек широкий.

Нужно ли сжимать арбуз?

Среди методов определения спелости арбуза популярен метод сжатия. Считается, что спелый арбуз при сжатии должен издать характерный треск. Но такой метод не доказателен и может ввести в заблуждение. Арбуз хрустит при нажатии всего один раз и, вероятнее всего, он уже хрустнул во время транспортировки. Повторное нажатие ни к чему не приведет.

Могут ли быть трещины и проколы на арбузах

На корке хорошего арбуза не допускается много дефектов – рубцов и трещин. Качество продукта сохраняется, когда общая площадь внешних повреждений не превышает восьмую часть поверхности плода. Побитости и трещины – результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следов от уколов или думать, что трещины результат того, что в арбуз закачивали нитраты. Если бы в арбузе появился прокол от шприца, то есть рана, он бы начал гнить.

О нитратах

Нитраты – это не совсем плохо, главное, чтобы их было не слишком много. Нитраты – это «витамин» роста, минеральное удобрение, необходимое для питания растения. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов – он вырастет, питаясь ими. Арбузы с большим количеством нитратов бывают именно тогда, когда его срывают недозрелым, приблизительно за неделю до полного созревания. Но, скорее всего, они будут только в корке. То, что обычно принимают за отравление нитратами, это или диарея от чрезмерного потребления клетчатки, или кишечное расстройство, вызванное бактериями с плохо вымытой поверхности плода.

Поэтому специалисты советуют – не догрызать арбуз до белой части корки, она может иметь следы удобрений. И тщательно мыть арбуз, лучше с мылом.

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