Признал виновными и назначил испытательный срок: в Ровно суд отпустил водителя из-за которого в ДТП погибли супруги

Признал виновными и назначил испытательный срок: в Ровно суд отпустил водителя из-за которого в ДТП погибли супруги

В ДТП погибли 52-летние супруги.

Ровенский районный суд признал виновным 21-летнего водителя из-за которого в ДТП погибли супруги, и отпустил мужчину на свободу, назначив ему три года испытательного срока.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным полиции, авария произошла в селе Грушвица Ровенской области в июле этого года. 21-летний водитель Renault Trafic выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Lanos, в котором ехали 52-летний мужчина, его 52-летняя жена и их 2-летняя внучка из Хмельницкой области. На месте аварии погибли супруги, ребенок получил травмы. 21-летнего водителя также госпитализировали, в больнице он находился под стражей.

Против водителя открыли производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей). Ее санкция предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. В сентябре дело передали в суд. Во время судебного процесса 21-летний водитель раскаялся, а потерпевшие просили его строго не наказывать, поскольку он возместил им материальный и моральный вред.

Мужчину признали виновным в ДТП и суд назначил ему 5 лет лишения свободы и запретил 3 года управлять транспортом. Однако суд освободил мужчину от отбывания наказания, назначив 3 года испытательного срока.

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