Признала годным 200-килограммового мужчину: глава ВЛК задекларировала квартиру за 3 млн и новый кроссовер

ВЛК (иллюстративное фото) / © ТСН.ua

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Глава военно-врачебной комиссии при Коростенском ТЦК и СП Ирина Ковпанец, ВЛК которой признала годным к службе мужчины с инвалидностью весом почти 200 кг, во время полномасштабной войны приобрела новый автомобиль и квартиру под Киевом. Ее муж в прошлом году купил электромобиль премиумкласса.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Ковпанец.

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© Единый государственный реестр деклараций

В 2024 году председатель ВЛК приобрела квартиру площадью 73,5 кв. м в Софиевской Борщаговке под Киевом. Задекларированная стоимость недвижимости составляет 3 млн. грн. Также в ее собственности есть нежилое помещение площадью 85 кв. м в Коростене.

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В прошлом году Ковпанец получила в собственность половину дома в Коростене. Кроме того, с 2024 года она пользуется домом своего брата площадью 296,7 кв. м в том же городе.

В 2022 году Ковпанец приобрела новый KIA Sportage за 1,06 млн грн. Ее муж в прошлом году купил электромобиль ZEEKR стоимостью 1,8 млн грн. До этого он владел Volkswagen ID.4 Crozz 2022 года выпуска, который впоследствии продал за 1,2 млн грн.

© Единый государственный реестр деклараций

За прошлый год Ковпанец задекларировал около 2 млн грн дохода, из которых примерно 1,8 млн грн составила зарплата. Ее муж получил более 500 тыс. грн. зарплаты и пенсии, а также 2 тыс. грн. государственной «Зимней поддержки».

© Единый государственный реестр деклараций

На банковских счетах Ковпанец задекларировано более 700 тыс. грн. и 1,8 тыс. долларов.

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© Единый государственный реестр деклараций

Что известно о смерти мужчины после прохождения ВЛК

6 августа в Коростенском районном ТЦК и СП скончался 46-летний Андрей Стесюк. Во время проверки документов его обнаружили в качестве нарушителя правил военного учета и доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию. По ее заключению мужчину сочли годным к военной службе.

Около 14:38 Стесюк внезапно потерял сознание. Уже в автомобиле скорой помощи у него остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. В ТЦК сообщалось, что предварительной причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца, а внешние телесные повреждения на теле не обнаружены.

Мать умершего Тамара Стесюк рассказывала, что ее сын в течение 19 лет страдал тяжелыми заболеваниями, в том числе язвенным колитом и психическим расстройством. По ее словам, около десяти лет у него была инвалидность, весил почти 200 кг и постоянно принимал лекарства.

Она также утверждала, что в то утро работники ТЦК принудительно усадили ее сына в автомобиль, когда он шел в магазин без документов и телефона. Несмотря на состояние здоровья, после прохождения ВЛК он был признан годным к военной службе.

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