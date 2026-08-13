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Признала годным 200-килограммового мужчину: глава ВЛК задекларировала квартиру за 3 млн и новый кроссовер
Глава Коростенской ВЛК Ирина Ковпанец во время войны приобрела квартиру за 3 млн грн и новый KIA Sportage, а ее муж - электрокар ZEEKR за 1,8 млн грн.
Глава военно-врачебной комиссии при Коростенском ТЦК и СП Ирина Ковпанец, ВЛК которой признала годным к службе мужчины с инвалидностью весом почти 200 кг, во время полномасштабной войны приобрела новый автомобиль и квартиру под Киевом. Ее муж в прошлом году купил электромобиль премиумкласса.
Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Ковпанец.
В 2024 году председатель ВЛК приобрела квартиру площадью 73,5 кв. м в Софиевской Борщаговке под Киевом. Задекларированная стоимость недвижимости составляет 3 млн. грн. Также в ее собственности есть нежилое помещение площадью 85 кв. м в Коростене.
В прошлом году Ковпанец получила в собственность половину дома в Коростене. Кроме того, с 2024 года она пользуется домом своего брата площадью 296,7 кв. м в том же городе.
В 2022 году Ковпанец приобрела новый KIA Sportage за 1,06 млн грн. Ее муж в прошлом году купил электромобиль ZEEKR стоимостью 1,8 млн грн. До этого он владел Volkswagen ID.4 Crozz 2022 года выпуска, который впоследствии продал за 1,2 млн грн.
За прошлый год Ковпанец задекларировал около 2 млн грн дохода, из которых примерно 1,8 млн грн составила зарплата. Ее муж получил более 500 тыс. грн. зарплаты и пенсии, а также 2 тыс. грн. государственной «Зимней поддержки».
На банковских счетах Ковпанец задекларировано более 700 тыс. грн. и 1,8 тыс. долларов.
Что известно о смерти мужчины после прохождения ВЛК
6 августа в Коростенском районном ТЦК и СП скончался 46-летний Андрей Стесюк. Во время проверки документов его обнаружили в качестве нарушителя правил военного учета и доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию. По ее заключению мужчину сочли годным к военной службе.
Около 14:38 Стесюк внезапно потерял сознание. Уже в автомобиле скорой помощи у него остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. В ТЦК сообщалось, что предварительной причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца, а внешние телесные повреждения на теле не обнаружены.
Мать умершего Тамара Стесюк рассказывала, что ее сын в течение 19 лет страдал тяжелыми заболеваниями, в том числе язвенным колитом и психическим расстройством. По ее словам, около десяти лет у него была инвалидность, весил почти 200 кг и постоянно принимал лекарства.
Она также утверждала, что в то утро работники ТЦК принудительно усадили ее сына в автомобиль, когда он шел в магазин без документов и телефона. Несмотря на состояние здоровья, после прохождения ВЛК он был признан годным к военной службе.