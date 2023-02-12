Признана подсудимой: кандидатка наук, расстрелявшая свою семью, вышла из психиатрической больницы

В 2021 году женщину отправили на лечение в больницу в Хмельницкой области, где содержали под строгим наблюдением до сих пор. Теперь женщину хотят вернуть в зал суда.

Кандидат экономических наук, преподавательница из Ровно, которая убила своего мужа и трижды выстрелила в собственную дочь, признана подсудимой. Из психиатрической больницы, где она находилась с 2021 года, ее переводят в обычную камеру.

Об этом идет речь в материале "Фактов" со ссылкой на решение Верховного суда Украины от 2 февраля.

Отметим, что жительница Ровно является автором 45 научных работ. В сентябре 2020 года за три дня до запланированного семейного путешествия в Турцию женщина выстрелила в своего 45-летнего мужа из пистолета. Он погиб сразу.

Затем она пыталась убить 13-летнюю дочь, выпустив в нее три пули.

Девочка выжила. Раненую дочь подозреваемая отвезла к родителям мужа, оставив ее без сознания у двери дома.

Верховный суд отменил решение суда первой инстанции о принудительном лечении женщины и признал, что она на момент совершения преступления могла осознавать свои действия. Дело доцента теперь будет передано в суд.

По словам родителей, родственников и знакомых, как в целом, так и накануне совершения преступления женщина не проявляла никаких неадекватных действий и высказываний.

Отметим, что после расстрела мужа и дочери, до приезда полиции, подозреваемая хотела покончить с собой, выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Но пуля застряла в черепе. Полицейские застали подозреваемую в тот момент, когда она резала себе вены.

В 2020 году во время судебного заседания женщина, совершившая убийство, отвечала на все вопросы единственной фразой: "Я слышу голоса".

Накануне стало известно, что в США привлечена к суду россиянка, пытавшаяся отравить свою знакомую украинку Ольгу Цвик, чтобы забрать ее деньги и документы. Гражданке РФ грозит до 25 лет лишения свободы.

Читайте также: