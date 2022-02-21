Признание "ЛДНР": Зеленский поговорил с Байденом и планирует разговор с Джонсоном

Зеленский начал заседание СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что начал заседание Совета национальной обороны и безопасности Украины, запланированный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
"Обсуждали события последних часов Джо Байденом ( президентом США – ред.). Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны. Разговор также планируется Борисом Джонсоном ( премьером Великобритании – ред. )", — написал Зеленский.
Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. между РФ и ЛДНР.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером, 21 февраля, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине со стороны РФ. В частности, о признании "ЛДНР "независимыми".
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