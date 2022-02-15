Признание на плацу: в Харькове нацгвардеец привлек сотню курсантов, чтобы сделать предложение руки и сердца любимой

Признание на плацу: в Харькове нацгвардеец привлек сотню курсантов, чтобы сделать предложение руки и сердца любимой

Чтобы сделать предложение, парень подготовил целую спецоперацию.

В Харькове военнослужащий нацгвардии устроил сюрприз на плацу своей возлюбленной и торжественно попросил стать его женой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Со Светланой 20-летний Денис познакомился в академии полтора года назад на занятиях по рукопашному бою и сразу влюбился. Чтобы сделать торжественное предложение руки и сердца, подготовил целую спецоперацию.

По легенде, нацгвардейцы снимали праздничный ролик ко Дню влюбленных. Сотня военных выстроилась на плацу в форме сердца, а по центру стояла 24-летняя Светлана, которая на камеру поздравляла харьковчан с Днем влюбленных. Вдруг к ней подошел ее любимый с кольцом и цветами и встал на колено.

Девушка согласилась без колебаний.

Напомним, что в Запорожье спасатель в День влюбленных преподнес сюрприз беременной жене.

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