Признание "непригодности" за деньги: в Кривом Роге разоблачили схему (фото)

Супруги в Кривом Роге обещали признание непригодными к военной службе за 11 тыс. долларов. Их задержали с поличным.

В Кривом Роге полиция задержала супругов, которые за 11 тысяч долларов обещали военнообязанному признанию непригодным к военной службе.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

70-летняя женщина и ее муж планировали воспользоваться своими связями с членами военно-врачебной комиссии, чтобы получить медицинское заключение о непригодности "клиента".

"Стоимость услуг, включая взятку врачам, они оценили в 11 тыс. долларов. Злоумышленники договорились с клиентом о встрече, во время которой 12 марта их задержали", – говорится в сообщении.

Изъятые средства / Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые средства / Фото: Национальная полиция Украины

У злоумышленников изъяли взятку и другие вещественные доказательства. Теперь задержанным грозит уголовная ответственность за злоупотребление влиянием.

Напомним, львовянка "купила" третьего ребенка для своего сына, чтобы его не мобилизовали.

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