Признание ОРДЛО Россией станет политической катастрофой — Шольц

Провокационное решение российской Госдумы может заблокировать Минский процесс.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возможное решение российского правительства о признании независимости так называемых ЛНР и ДНР разрушит Минские договоренности и затормозит переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом во вторник, 15 февраля, германский канцлер заявил на брифинге после встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По словам Шольца, Минские договоренности должны соблюдать все — как правительство Украины, так и России, Германии и Франции, которые являются участниками соответствующего политического процесса. И тормозить этот процесс никто не должен.

"Если российский парламент действительно принял то, что было озвучено (предложение о признании ЛНР и ДНР — ТСН ) — это будет нарушением Минских договоренностей, и это будет означать, что процесс остановится, и это станет политической катастрофой. Только если все мы будем уважать Минские договоренности и вернемся к ним, будет возможно движение вперед", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным назвал хорошим знаком отведения в места дислокации российских военнослужащих после учений.

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