Признание Путиным независимости "ЛДНР": как украинцы отреагировали в Сети

Пользователи не сдерживали эмоций.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Сеть буквально разразилась комментариями и мемами на событие.

Украинцы не сдерживали своих эмоций и называли российского лидера не очень приличными словами — "слабаком", "конченым", "ущербным".

Вместе с тем, пользователи настроены решительно:

Нас не поставить на колени! За Украиной правда

Заявление Путина смешное. Нагнал жутки, почти объявил ядерную войну

Напомним, в ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР". Он заявил, что Украина существует в ее международно-признанных границах. И они останутся таковыми несмотря ни на что, несмотря на любые действия и заявления Российской Федерации. В настоящее время из РФ раздаются заявления относительно границ признания пвсевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". А пропагандистские росСМИ публикуют, как и предупреждали разведчики, все новые и новые фейки по поводу якобы наступления ВСУ.

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