Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": Данилов сообщил, будут ли вводить санкции против депутатов Госдумы

Алексей Данилов заявил, что, как только поступит такое представление, СНБО будет сразу его рассматривать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, как только поступит представление о введении санкций против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание так называемых "Л/ДНР", СНБО будет сразу его рассматривать.

Об этом Данилов сообщил 23 февраля на брифинге после заседания СНБО.

"Насколько мне известно, этим занимаются депутаты Верховной Рады. Они вчера этот вопрос проговаривали. Если они примут такое решение, мы должны его утвердить на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Для того чтобы рассматривать такой вопрос, нужно соответствующее представление соответствующих органов. У нас таких органов пять. Как только поступит такое представление, мы будем сразу его рассматривать", — отметил он.

Кроме того, Данилов сообщил, что на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской области на 30 дней будет введено чрезвычайное положение. Решение о его условиях будут принимать областные комиссии.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Глава страны-агрессора подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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