Признание Россией ОРДЛО: парламент подготовил заявление

Украина требует отключения России от SWIFT, а также отказа от "Северного потока-2".

Спикер Рады Руслан Стефанчук озвучил проект заявления парламента после признания Россией "независимости" "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Стефанчука в Раде.

В документе подчеркивают, что своим решением Москва одностороннему порядку де-факто вышла из "Минска", разрушила переговорный процесс стран-участниц "нормандского формата" и в пределах ТКГ.

"В пределах процесса мирного урегулирования и законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины" и границы этих временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий. Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует", — говорится в законопроекте.

Совет просит мир воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли быть истолкованы как их признание "ЛДНР". Ответственность за ухудшение ситуации в сфере безопасности возлагают на РФ.

Парламент призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против РФ и ее руководства, в частности газопровода "Северного потока-2", отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в страну высоких технологий, в частности тех, касающиеся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Уже на следующий день Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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