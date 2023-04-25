Признание "вагнеровцев" в преступлениях в Украине: депутат объяснил, помогут ли они наказать оккупантов

Член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский объяснил, чем может помочь публичное признание " вагнеровца " в совершении военных преступлений в Украине.

Об этом пишет УНИАН.

Он отметил, что хотя в России вряд ли будут зафиксированы и задокументированы преступления их солдат, в будущем такое публичное политическое признание может стать дополнительным аргументом для того, чтобы Россию в целом, ее военно-политическое руководство и руководство частной военной компании "Вагнер" привлекать к ответственности в международных судах и в судах Украины.

По его словам, соответствующие сведения регистрируются в Реестре досудебных расследований и производятся следственные действия.

"Но это возможно только в рамках тех, скажем, доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить этого человека на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к сожалению, я не могу", — сказал депутат.

Вениславский также отметил, что преступления представителей оккупационных войск и наемников на территории Украины против граждан Украины расследуются по Уголовному кодексу Украины.

"И этого уже достаточно для того, чтобы мы имели возможность привлекать потенциально в будущем таких лиц к ответственности. И даже путем заочного осуждения имели возможность выносить наши судебные органы обвинительные приговоры", — резюмировал парламентарий.

Признание "вагнеровцев" в убийствах в Украине

Два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

Однако потом Азамат Улдаров опроверг свои слова об убийстве русскими оккупантами украинских детей.

Позже Улдаров был задержан и избит в России.

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