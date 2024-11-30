Признанных непригодными к службе не будут исключать с военного учета: изменения в положение о ВЛК

Одно из ключевых изменений – отмена правила об исключении из военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.

Теперь признанные непригодными к службе не будут исключаться с военного учета. Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Об изменениях пишет "Судебно-юридическая газета".

Одно из ключевых изменений – отмена правила об исключении с военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные непригодными.

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К примеру, в п. 22.1 Положения о том, что постановления ВЛК относительно военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе с исключениемс военного учета или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убирается норма об их исключении с военного учета.

В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с военного учета, аналогично убирается норма об исключении из учета.

Пока не ясно, как соответствующие изменения об отмене правила об исключении непригодныхс военного учета, внесенные приказом №686 в Положение о ВЛК, соответствуют Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ведь согласно статье 37 этого закона исключению с военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

1) умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

2) прекратили гражданство Украины;

3) признаны непригодными к военной службе;

4) достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Отметим, после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации в мае 2024 года, этот закон предусматривает, что у гражданина, исключенного с военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключениях с военного учета.

Следовательно, если такие непригодные мужчины не исключаются из учета после соответствующего решения, возникает вопрос, как эти новеллы согласовываются с законом о воинской обязанности и какие данные должны вноситься в военно-учетный документ.

Напомним, в армии отмечают, что войску нужно больше молодежи и предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и до 18 лет.

Повторная ВВК - и ограниченно годных стало в десять раз меньше!

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