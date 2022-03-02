Призовые украинской армии: Свитолина перечислит средства в поддержку военных (видео)

Свитолина победила в турнире соперницу из России.
Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержит украинских военных и перечислит призовые деньги с турнира в Монтерее.
"Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии", – заявила она.
Об этом она сообщила после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее.
Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала перечислять свои призовые деньги с турнира в поддержку украинской армии. Об этом она заявила после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее. Свитолина не смогла сдержать слезы. pic.twitter.com/OyionzGZZF— DW на украинском (@dw_ukrainian) March 2, 2022
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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