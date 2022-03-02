Призовые украинской армии: Свитолина перечислит средства в поддержку военных (видео)

Свитолина победила в турнире соперницу из России.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержит украинских военных и перечислит призовые деньги с турнира в Монтерее.

"Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии", – заявила она.

Об этом она сообщила после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала перечислять свои призовые деньги с турнира в поддержку украинской армии. Об этом она заявила после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее. Свитолина не смогла сдержать слезы. pic.twitter.com/OyionzGZZF — DW на украинском (@dw_ukrainian) March 2, 2022

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