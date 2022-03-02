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Призовые украинской армии: Свитолина перечислит средства в поддержку военных (видео)

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Призовые украинской армии: Свитолина перечислит средства в поддержку военных (видео)

Associated Press

Свитолина победила в турнире соперницу из России.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержит украинских военных и перечислит призовые деньги с турнира в Монтерее.

"Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии", – заявила она.

Об этом она сообщила после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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