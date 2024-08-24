"Призрак Киева" теперь официально будет защищать небо над столицей: что известно

В пятницу, 23 августа, 40-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ было присвоено почетное наименование "Призрак Киева". В начале полномасштабного вторжения РФ так называли мифического летчика, сбивавшего вражеские самолеты над украинской столицей.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

В документе говорится, что это название присвоено, "ввиду образцового выполнения личным составом 40 бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возложенных на нее задач", а также "в поддержку инициативы общественности и Министерства обороны Украины".

О новом наименовании авиабригады президент Зеленский сообщил в субботу, 24 августа, во время торжеств по случаю 33-й годовщины Независимости Украины, которые проходили в Киеве.

Как появился "Призрак Киева"

Как ранее рассказал спикер Сухопутных сил Илья Евлаш, образ "Призрака Киева" – мифического летчика-аса, сбивавшего российские самолеты в начале полномасштабного вторжения во время защиты столицы – придумала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ, чтобы противостоять российской пропаганде.

Тогда в Сети появилось много видео, как наши Воздушные силы, тактическая авиация наносят удары по российским самолетам, сбивая их. Владимир Фитьо (начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ) предложил назвать его "Призрак Киева".

Впоследствии в статье The Times утверждалось, что легендарный "Призрак Киева" – это Герой Украины майор Степан Тарабалка, погибший в воздушном бою 13 марта 2022 года.

Командование Воздушных сил в ответ объяснило, что "Призрак Киева" – это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС, защищавших небо столицы.

Боевая история бригады

40-я бригада тактической авиации с дислокацией в городе Василькове на Киевщине была создана в 1992 году.

24 февраля 2022 года, когда началось российское вторжение в Украину, примерно в 5:10 по аэродрому в Василькове под Киевом был нанесен ракетный удар, впрочем благодаря действиям старшего лейтенанта Вячеслава Радионова полный состав бригады самолетов не получил повреждений и был поднят в небо.

В тот день по аэродрому бригады были нанесены повторные ракетные удары, но бригада защищала небо над Киевом и областью и сбила по меньшей мере 6 самолетов.

За первые 18 дней войны, с 24 февраля по 12 марта, бригаде удалось уничтожить по меньшей мере 20 вражеских самолетов.

15 июня 2022 года бригада была отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу".

В октябре 2023 года Киевский городской совет обратился к президенту Украины и министру обороны Украины с просьбой присвоить 40-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное название "Призрак Киева".

Напомним, в Киеве установили бронзовую мини-скульптуру, посвященную "Призраку Киева".

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