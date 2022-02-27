"Призрак Киева": украинский пилот уже уничтожил 10 российских самолетов

С начала войны украинский пилот сбил десять вражеских самолетов.

Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева", уже сбил десять самолетов России, которая с 24 февраля начала активно нападать на Украину.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Итого победим!", — сказали в СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

кораблиЕкатера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: