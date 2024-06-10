Призвал изменить границы территории Украины и сотрудничать с РФ: эк-снардеп приговорен к 12 годам

Суд признал виновным народного депутата IV-VIII созывов за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и мошенничество на 2,2 млрд грн – ему назначили наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, в суде прокурор доказал, что осужденный на протяжении 2022 года разместил на своей странице в Facebook сообщения с нарративами об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законность оккупации ее территории и призывы, адресованные жителям временно оккупированных территории, осуществлять коллаборационную деятельность и сотрудничать с банками РФ.

В течение 2008-2014 годов бывший нардеп, являясь бенефициаром группы предприятий, организовал невозврат более $50 млн ранее полученного кредита.

В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств он передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав.

После наступления срока возврата средств использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений. В результате компании, выкупившей долги банка, был причинен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.

Напомним, братья экс-нардепов Медведчука и Козака получили подозрения в госизмене.

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