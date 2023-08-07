Призвал к захвату власти и ждал оккупантов: митрополита УПЦ МП отправили в тюрьму (фото)

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы главу Тульчинской епархии в Винницкой области, митрополита Ионафана (светское имя – Анатолий Елецких). Он призвал верующих захватить власть и открыто поддерживал российских окупантов.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, митрополит УПЦ МП распространял среди верующих пропагандистские открытки, в которых призвал захватывать власть и изменение границ государственной границы Украины.

Также он дописывал на один из ресурсов РПЦ, где поддерживал российских оккупантов и их преступления против украинцев.

Суд вынес приговор митрополиту УПЦ МП / Фото: СБУ

Митрополита Ионафана признали виновным за:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд отправил его в тюрьму на 5 лет.

Напомним, 12 октября 2022 года правоохранители разоблачили митрополита Ионафана на работе в интересах России. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. После этого Ионафан попал в больницу.

По информации издания LB.ua, среди 13 ведущих деятелей УПЦ МП, украинское гражданство которых приостановил президент Зеленский, есть митрополит Ионафан и его викарий, епископ Сергей (Аницой).

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