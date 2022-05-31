Призывал Кадырова прийти и "навести порядок": жителю Тернополя грозит 3 года тюрьмы за пропаганду войны

Призывал Кадырова прийти и "навести порядок": жителю Тернополя грозит 3 года тюрьмы за пропаганду войны

Жителя Тернополя будут судить за пропаганду войны и поддержку агрессии России.

62-летний житель Тернополя предстанет перед судом за призывы в соцсетях поддерживать вторжение России в Украину. СБУ завершила расследование дела в отношении мужчины, который оправдывал зверства россиян в Украине и пропагандировал войну.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.

"Следствием установлено, что житель областного центра, руководствуясь личными идеологическими и политическими мотивами, в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации" и отрицанием преступных действий российских оккупантов", — говорится в сообщении.

фото/Управление СБ Украины в Тернопольской области

Во время задержания коллаборанта правоохранители провели обыски в его квартире и изъяли компьютер. Как выяснилось, мужчина публиковал в соцсетях сообщения в поддержку РФ и, в частности, призывал Рамзана Кадырова "навести порядок".

фото/Управление СБ Украины в Тернопольской области

Расследование по делу завершено, прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, который пропагандировал войну, призывая пользователей социальных сетей в Украине поддерживать военные действия со стороны РФ, распространяя ложные нарративы российской пропаганды (ст. 436 УК Украины). За совершенное ему грозит наказание – максимум до трех лет заключения.

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