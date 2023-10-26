Призвал показательно судить "азовцев": франковец попал в тюрьму за поддержку РФ

В Ивано-Франковске к пяти годам за решеткой приговорили поклонника российских оккупантов. Сторонник путинских войск распространял материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной прокуратуры.

В приговоре суда говорится, что мужчина администрировал прокремлевскую группу "Zа русификацию западной Украины" в запретной соцсети. Так, в мае 2022 года обвиняемый начал последовательно и умышленно распространять в соцсети "ВКонтакте" материалы в защиту военной агрессии с глорификацией оккупантов.

В частности, в пророссийских сообществах сообщения в поддержку захватчиков и об успехах их "высокоточных ракет", а также радовался флагам России в оккупированных украинских городах. Репостил текст с призывом судить украинских военнопленных показательным народным судом в Донецке как "военных преступников", которые "уничтожают мирных жителей "ЛНР" и "ДНР" и осуществляют экоцид на территории так называемых республик.

Следует заметить, что 54-летний мужчина имеет гражданство Украины, но является уроженцем города Дно Псковской области РФ.

Предатель полностью признал себя виноватым и подтвердил, что распространял эти материалы.

Как сообщалось, поп УПЦ МП получил 15 лет тюрьмы за госизмену. Настоятель храма УПЦ Московского патриархата Сумской области, который собирал разведданные о позициях украинских военных в регионе для ФСБ, получил реальный срок заключения.

Читайте также: