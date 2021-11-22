Призвал присоединяться к "ДНР": СБУ задержала одного из организаторов "референдума" в 2014 году

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины.

В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года.

Об этом сообщает СБУ.

"Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР". Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний", — говорится в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия на временно оккупированной АР Крым. В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Отмечается, что в ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "спецподразделения МГБ ЛНР", которое принимало участие в захвате Луганского аэропорта.

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