Призвал Путина отсоединить запад Украины и создать "новое государство": на Закарпатье фейкового "премьера"

Предатель называл себя лидером русинов и мечтал об отсоединении Запада Украины.

В Закарпатской области к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили коллаборанта-блогера, который провозгласил себя "властью" и призвал на территории западных областей Украины создать новое "государство".

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, предатель провозгласил себя "премьер-министром" фейковой "Республики Подкарпатская Русь". Он выдавал себя также как "лидер русинов" и в начале войны поддержал русскую агрессию. Предатель записал несколько видео на YouTube, где призвал диктатора Путина "дебандеризировать, денацифицировать" и разоружить западные области Украины и на их месте образовать новое "государство" — "Карпатскую Русь".

14 марта 2022 предатель в очередной раз обратился к диктатору РФ и призвал его не прекращать убивать украинцев и обязательно аннексировать Закарпатскую область, где якобы "уж ждут оккупантов".

На заседание суда коллаборант не пришел. Вероятно, свои провокационные ролики он записывал с территории государства-агрессора. Суд признал его виновным по ч.2 ст.110 УК Украины и ч. 2 ст. 111 УК Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку у коллаборанта уже была судимость, то после задержания он должен отсидеть 20 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове коллаборант попросил суд его не наказывать, потому что "Украина не существует".

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