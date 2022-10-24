Призвал топить украинских детей: словами пропагандиста Красовского возмутились даже другие пропагандисты РФ и заинтересовался Следком

Российский пропагандист Антон Красовский призвал топипты украинских детей, а также закрывать людей в домах и сжигать там.

Российский пропагандист Антон Красовский и его гость в эфире на РосТВ обсудили, как нужно уничтожать украинских детей. Красовский предложил их топить. Слова пропагандиста возмутили даже самих россиян, в частности, некоторых кровожадных пропагандистов, а отдельные депутаты посчитали, что такими высказываниями Красовский дал козыри в руки врагу.

Об этом сообщает SOTA.

Скандал вокруг пропагандиста RT Антона Красовского продолжает развиваться.

Новосибирский депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Савельев назвал Красовского врагом России и призвал отдать его под суд.

"Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, который произнес такие слова, как "топить детей", "забивать в дом и сжечь", на мой взгляд,предал всех нас, предал Родину, народ, борющийся за право на жизнь для русского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он подарил врагу не просто информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. Иза такое нужно наказывать немедленно", — отметил депутат.

Сам Красовский на следующий день после эфира заявил, что его понесло во время эфира и ему не по себе.

"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", — сказал Красовский .

Ранее словами коллеги возмутилась не менее кровожадная российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она заявила, что "останавливает сотрудничество" с Красовским из-за его высказываний.

"Возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Трудно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", — сказала Симоньян.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить пропагандиста Антона Красовского на совершение преступления в виде слов о необходимости топить и сжигать украинских детей:

"…поручено подать доклад по ситуации, которая возникла в эфире телевизионного канала", – сообщил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал из-за этой фразы заблокировать по всему миру возглавляемый Симоньян канал Russia Today, в эфире которого раздалась скандальная фраза.

Напомним, что в эфире телеканала Russia Today российский пропагандист Антон Красовский и его гость обсуждали, как следует уничтожать украинских детей, которые были против оккупации Украины.

"Этих детей нужно было топить в Тисине, прямо там, где "плине кача". Топить прямо там. Это — наш мир. Сказал что-то, что "москали оккупировали" Украину — сразу бросаешь в реку с бурным течением", — сказал Красовский.

На это гость в студии предложил "использовать резки, как на Руси".

"Вот у них Карпаты. Карпаты — это противно. Там каждое здание называется "смерекова хата". И просто там — забивать и сжигать их", — заявил Красовский.

Красовский добавил, что Украина должна исчезнуть с лица земли, а тех, кто не хочет жить в России, просто расстрелять.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

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