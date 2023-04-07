Призвал уничтожить правительственные здания в Киеве: СБУ задержала путинского сторонника

Мужчину задержали и объявили подозрение.
В Одесской области правоохранители задержали местного жителя, который был сторонником путинского режима. Мужчина из-за запретной соцсети "Вконтакте" призвал уничтожить правительственные здания в Киеве.
Об этом сообщили в СБУ в Одесской области.
По данным следствия, подозреваемый распространял в Интернете запретную коммунистическую символику. Кроме того, он призвал к захвату власти и поддерживал группу наемников "Вагнера" российского олигарха Евгения Пригожина.
Отмечается, что злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого сторонник РФ распространял враждебные призывы по анонимным аккаунтам в соцсетях.
Задержанному объявили о подозрении по двум статьям: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского)" тоталитарных.
Напомним, правоохранители разоблачили московского поклонника. Предатель из-за запретной соцсети "Одноклассники " призвал "русский мир" прийти в Одессу. В настоящее время перебежчик задержан.
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