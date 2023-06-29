Призывал встречать оккупантов: на Житомирщине депутата поселкового совета подозревают в коллаборационизме

В Житомирской области депутата поселкового совета подозревают в коллаборационизме. Сторонник РФ призывал встречать оккупантов и не сопротивляться армии врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

"Будучи членом депутатской комиссии по правам человека, правопорядка и законности, он сам нарушил законодательство относительно национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

В марте 2023 подозреваемый призвал односельчан поддержать действия и решения страны-агрессорки России. Да, в помещении поселкового совета он утверждал, мол, так называемая "военная спецоперация" России проводится с целью наведения порядка в Украине".

Отмечается, что депутат рассказывал своим избирателям, мол, когда "зайдут россияне, встречайте их и не совершайте им сопротивление". По его словам, "скоро придут "наши", наведут порядки, вас всех отсюда вынесут, здесь буду я править".

Депутату поселкового совета сообщили о подозрении в коллаборационизме. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, СБУ собрала доказательную базу на бывшего главу Чабановского сельсовета в Киевской области Александра Киризлиева. Он оправдывал вооруженную агрессию РФ и призвал своих подчиненных сдаваться оккупантам. Экс-чиновник долгое время возглавлял местный центр запрещенной "Партии регионов" и отличался своей прокремлевской позицией.

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