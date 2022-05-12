Призвала предать Украину и предлагала 4,5 тыс. грн: на Харьковщине председатель суда перешла на сторону врага

Призвала предать Украину и предлагала 4,5 тыс. грн: на Харьковщине председатель суда перешла на сторону врага

После оккупации российскими войсками городка Волчанск на Харьковщине председатель районного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с оккупантами.

Для скорейшего возобновления работы суда уже по российскому законодательству судья пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое судопроизводство оккупационных властей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Также подозреваемая искала поддержку среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по договоренности с оккупантами предательница провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда Харьковской области, склоняя коллег сотрудничать с представителями оккупационной администрации. Также она призвала занять должности судей и работников аппарата в незаконном "судебном органе РФ".

Также она подчеркнула, что от оккупантов можно будет получить 10 тысяч рублей (4,5 тыс. грн) за исполнение "правосудия" в условиях войны.

Следователи ДБР уже сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

За совершенное ей грозит наказание - пожизненное заключения с конфискацией имущества.

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